LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto in fuga ai -70 km ritiro per Gaudu

Oggi a Parigi-Nizza 2026, otto ciclisti sono in fuga a circa 70 chilometri dall’arrivo, mentre uno dei favoriti, Gaudu, si è ritirato. La corsa prosegue dopo la conclusione della discesa, con i ciclisti che ora affrontano venti chilometri di pianura prima di raggiungere la Côte de Sècheras. Gli aggiornamenti sulla competizione sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:12 Conclusa la discesa. Ora 20 chilometri pianeggianti che porteranno la corsa ai piedi di Côte de Sècheras. 15:08 Sempre otto gli uomini al comando, ovvero Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Victor Campenaerts (Team Visma – Lease a bike), Ivan Romeo (Movistar Team), Lorenzo Milesi (Movistar Team) e Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM). Per i futtigivi poco più di 2 minuti di margine sul gruppo. 15:05 65 i chilometri all'arrivo della quinta tappa della Parigi-Nizza. 15:02 1700 metri di dislivello sui 2724 previsti quest'oggi già coperti dai corridori.