Oggi si corre la tappa di Parigi-Nizza 2026 e il gruppo si mantiene ancora compatto. Alle 13.20 si sono registrati alcuni movimenti tra i ciclisti, con la possibilità che si uniscano altri corridori al gruppetto di testa. Alle 13.24, comunque, la situazione rimane invariata, senza grandi scatti o distacchi evidenti. La corsa prosegue con il gruppo che controlla attentamente gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Niente da fare, il gruppo torna compatto. 13.20 Movimenti nel gruppo, vediamo se si aggiunge qualcuno al gruppetto di testa. 13.17 Sembra essersi concretizzata la fuga dei due corridori, abbiamo anche il primo contributo fotografico della giornata. Il loro margine continua ad essere di circa 15 secondi Stefan Bissegger tente sa chance à son tour! Il est rejoint par Jasha Sütterlin. Le peloton est à 20”. Stefan Bissegger attacked solo! He is now joined by Jasha Sütterlin. The peloton is 20 seconds behind. #ParisNice pic.twitter.comqYKQZstss9 — Paris-Nice (@ParisNice) March 12, 2026 13.13 Stefan Bissegger (Decathalon CMA CGM Team) e Jasha Sütterlin (Jayco AlUla) al momento viaggiano con 15 secondi di vantaggio sul plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto nei primi km

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 60 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

Contenuti utili per approfondire LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due in fuga dopo 60 kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17 Sembra essersi concretizzata la fuga dei due corridori, abbiamo anche il primo contributo fotografico ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

Prosegue la Parigi-Nizza: oggi la quinta tappa della Corsa del Sole Segui la corsa LIVE su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook

Prosegue la Parigi-Nizza: oggi la quinta tappa della Corsa del Sole Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #EurosportCICLISMO x.com