Oggi, alle 12.30, Chiara Mazzel partecipa alla seconda run di gigante alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La giornata si svolge con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e sui risultati delle atlete in gara. La diretta live testuale copre tutte le fasi dell’evento, offrendo un resoconto immediato degli sviluppi in corso.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. L’appuntamento è per le 12.30 con la seconda manche delle tre gare di slalom gigante femminile. Fari puntati sulla categoria VI con Mazzel seconda e Vozza sesta dopo la prima manche Questa la classifica finale della prima manche della categoria sitting: 1 Anna-Lena Forster Germania 1:15.12 2 Momoka Muraoka Giappone +0.54 3 Sitong Liu Cina +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel si gioca le medaglie, dalle 12.30 la run-2 di gigante

