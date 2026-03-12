Oggi si tiene la giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con diverse gare in programma. Chiara Mazzel ha conquistato la decima medaglia per l’Italia, portando a termine una prestazione significativa. La manifestazione si svolge con atleti provenienti da tutto il mondo e le competizioni continuano a tenere alta l’attenzione degli appassionati. La diretta seguirà gli aggiornamenti più recenti sugli eventi in corso.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Continua ad abbassarsi molto velocemente il miglior tempo all’arrivo. In questo momento in testa c’è la giapponese Hondo con 2.25 secondi di vantaggio sulla croata Smetisko. Siamo ancora lontani però dalla lotta per le medaglie. Altro avvicendamento in testa alla classifica. L’australiana France va al comando con il tempo totale di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel regala all’Italia la decima medaglia!

