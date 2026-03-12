LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 marzo in DIRETTA | Chiara Mazzel in gioco per le medaglie dopo la prima manche di gigante!

Benvenuti alla copertura in tempo reale delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi si svolge la prima manche di gigante femminile, con Chiara Mazzel in corsa per le medaglie. La gara ha attirato l'attenzione di appassionati e spettatori, che seguono con attenzione gli aggiornamenti e i risultati che arrivano in diretta. La giornata prosegue con altre competizioni e momenti di interesse.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Questa la classifica della prima manche della gara del gigante donne categoria VI: 1 Veronika Aigner Austria Eric Digruber 1:07.09 2 Chiara Mazzel Italia Fabrizio Casal +3.02 3 Elina Stary Austria Stefan Winter +3.72 4 Meg Gustafson Stati Uniti Spenser Gustafson +7.44 5 Alexandra Rexova Slovacchia Matus Duris +7.50 6 Martina Vozza Italia Ylenia Sabidussi +7.