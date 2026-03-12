LIVE Italia-Nuova Zelanda 38-30 Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | 11 punti di Zandalasini azzurre a +8 dopo 20?

Durante il secondo quarto delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2026, l’Italia ha concluso con un vantaggio di 8 punti sulla Nuova Zelanda, con un punteggio di 38-30 all'intervallo. Zandalasini ha segnato 11 punti, contribuendo alla buona posizione delle azzurre. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all'intervallo lung0 l'Italia conduce 38-30 sulla Nuova Zelanda. 38-30 12 di Kirisome in lunetta. 38-29 Taglio di Lorela Cubaj! 36-29 Jumper di Whittaker. 02 di Cubaj in lunetta. Canestro importante per l'Italia per ricacciare indietro la Nuova Zelanda: time-out Hurst con poco più di un minuto al termine del quarto. 36-27 SARA MADEEERA! TRIPLAAAAAAA 33-27 Dentro il 2+1. 33-26 Shearer in allontanamento col fallo! La Nuova Zelanda non molla. 33-24 CECILIA ZANDALASINI! IL RUGGITO DELLA FUORICLASSE, 11 PUNTI E +9 ITALIA. 31-24 Altro canestro pesante di Graham! 6 punti in fila e break per il -7. 12-7 Cecilia Zandalasini per scuotere le compagne! 10-5 Shearer con la tripla del -5 a metà primo quarto. Andrea Capobianco chiama time-out per parlare un attimo con le sue ragazze, con l'Italia che sembra subire... Italbasket vs Nuova Zelanda, diretta (10-2 dopo 2')1Q Live - Cubaj e Spreafico aprono con un 5-0, Azzurre che partono alla grande, è 10-2 dopo 2'. PREVIEW: Dopo l'esordio vincente e più che convincente ...