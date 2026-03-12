LIVE Italia-Messico 9-1 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Pasquantino da record terzo fuoricampo!

Durante la partita tra Italia e Messico nella World Baseball Classic 2026, l’Italia ha segnato nove punti contro uno del Messico. Pasquantino ha realizzato il suo terzo fuoricampo, stabilendo un record personale. La partita è in corso e i tifosi possono aggiornare la diretta per seguire gli sviluppi. La qualificazione dell’Italia dipende anche da altri risultati e combinazioni di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE. TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO Strike-out. D'Orazio è il secondo eliminato. Entra Nick Morabito in battuta per Dante Nori. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. Roel Ramirez contro JJ D'Orazio. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Doppio di Fischer, Dezenzo firma il punto del 9-1! Fischer in seconda base, ora JJ D'Orazio. Come dice Cervelli: "Attaccare, attaccare, attaccare!". Il Messico cambia ancora lanciatore. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Strike-out per Caglianone. Non dobbiamo fermarci! Abbiamo Dezenzo in prima. Ora Andrew Fischer. Jac Caglianone in battuta.