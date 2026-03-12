LIVE Italia-Messico 7-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | altro punto con Sam Antonacci

Durante la partita tra Italia e Messico nella World Baseball Classic 2026, l’Italia ha vinto con un punteggio di 7 a 0. Nel corso dell’incontro, uno degli atleti italiani ha segnato un punto grazie a un colpo di battuta di Sam Antonacci. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta. Per le ultime notizie, si può cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE. TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Singolo di Meneses. Ora Alvarez jr. Confermato Graceffo. Affronta Meneses. Vediamo ora su chi ricadrà la scelta di Cervelli nella parte bassa del settimo inning. Peccato! Marsee sfiora il fuoricampo, ma viene eliminato al volo da Thomas. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Jakob Marsee in battuta, Berti in prima, due eliminati. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Singolo di Berti. Errore di Thomas nell'assistenza, Antonacci corre come un fulmine e si tuffa a casa base. 7-0! 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike.