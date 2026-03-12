LIVE Italia-Messico 5-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | l’Italia allunga grazie ad una valida di Marsee

Durante la partita di World Baseball Classic 2026, l’Italia ha segnato cinque punti contro il Messico, portandosi in vantaggio. La fase in corso si concentra sull’azione di Marsee, che con una valida ha contribuito all’allungo della squadra italiana. La partita si svolge in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale per seguire ogni sviluppo del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE. TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Base su ball concessa da Nola. Può comunque lanciare ancora un turno. Affronta Thomas. Foul. Nola a 63 lanci. Foul. 3 ball, 2 strike. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. Nola torna sul monte. Alvarez subito eliminato al volo. Tocca a Gonzales. Adesso l'Italia si è messa nella condizione che, per qualificarsi, deve per forza vincere questa partita. In caso di 4-5, passerebbero Messico e USA. A meno che non si vada all'extra-inning. VALIDA DI MARSEEEEEEEEEEEEEE!!!! Punti di D'Orazio e Nori! Marsee viene eliminato, ma intanto l'Italia si porta sul 5-0! 3 ball, 1 strike.