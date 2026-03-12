LIVE Italia-Messico 1-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Nola attento nel terzo inning

Durante la partita tra Italia e Messico nella World Baseball Classic 2026, l’Italia è in vantaggio per 1-0, con Nola che si prepara nel terzo inning. La diretta aggiornamento segnala uno stato di 0 ball e 2 strike per il battitore messicano. La partita prosegue con attenzione sia da parte dei giocatori che degli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE. TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Nola sul monte contro il temibile Arozarena. Dezenzo eliminato al volo. Si va nella parte bassa del quarto inning. 0 ball, 1 strike. Assad a 45 lanci. Strike-out, secondo eliminato. Ora Zach Dezenzo. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Marsee subito eliminato al volo. Torna Vinnie Pasquantino. Tocca a Jakob Marsee. HOOOOOOOOMERUUUUUUUUN!!! JON BERTIIIIIIIIIIIII!!! Anche questo da un punto, ma va bene così! 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Parte alta del quarto inning. 20:03 Colpisce verso la terza base Canzone, ma viene eliminato facilmente da Bichette in prima. LIVE Italia-Messico 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: inizia la partita decisiva!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE... TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO 1 ball, 0 strike. Strike-out. Ora il cubano ...