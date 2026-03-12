LIVE Italia-Messico 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | inizia la partita decisiva!

Alle 18:00 si è aperta la partita tra Italia e Messico nel torneo di baseball World Baseball Classic 2026. La partita si gioca in diretta e si può seguire aggiornando la schermata. L’Italia si qualifica con tutte le combinazioni in cui il risultato tra le due squadre rimane invariato. La partita è attualmente senza reti sul tabellone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE. TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO 0.03 L’Italia comincia il primo inning in attacco. 0.02 Il Messico si affida al temibile lanciatore Javier Assad, stella dei Chicago Cubs. 0.01 L’Italia schiera il suo miglior pitcher partente: Aaron Nola. Partecipò all’All Star Game nel 2018. 23.59 Il line-up del Messico: 1 Duran, Ja (RF) —.500 2.083 2 Arozarena (LF) —.222 .750 3 Aranda (1B) —.364 1.053 4 Kirk (C) —.273 .909 5 Meneses (DH) —.667 1.334 6 Alvarez Jr. (3B) —.222 .856 7 Gonzales, N (2B) —.200 .473 8 Thomas, A (CF) —.364 1.053 9 Ortiz, J (SS) —.222 .633 23.57 Il line-up dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Messico 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: inizia la partita decisiva! Articoli correlati LIVE Italia-Messico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: serve un’impresa per la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata, o meglio buonanotte, a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della... LIVE Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: inizia l’avventura degli azzurri!Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Altri aggiornamenti su LIVE Italia Messico 0 0 World Baseball... Discussioni sull' argomento World Baseball Classic, Italia-Messico in diretta su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport; Italia nella storia, batte gli USA al World Baseball Classic 2026 e sfida il Messico per un posto nei quarti di finale: programma, orario e dove vedere la partita; Dove vedere in tv Italia-Messico, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming; Baseball, l'Italia sfida il Messico alle 24 su Sky. LIVE Italia-Messico 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: inizia la partita decisiva!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE... TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO Buona serata, o meglio buonanotte, a tutti i ... oasport.it Baseball, l'orario di Messico-Italia in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW #SkySport #Baseball #MessicoItalia x.com “The Revolution Will…Be Televised” Se vi avessero detto che la Nazionale di baseball avrebbe conquistato Rai2… Stanotte, la diretta di Italia-Messico comincerà su RaiSport. Ma dalle 00.40 passerà su Rai2. - facebook.com facebook