LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | azzurre in campo dopo Djokovic-Draper

Alle 3.37, il terzo set della partita tra Novak Djokovic e Jack Draper è iniziato. Nel frattempo, le giocatrici italiane Errani e Paolini affrontano le avversarie Guo e Mladenovic nel torneo WTA di Indian Wells 2026. La diretta streaming continua con aggiornamenti su tutte le sfide in corso.

3.37 È appena iniziato il terzo set nella sfida tra Novak Djokovic e Jack Draper. Al termine di quest’incontro toccherà a ErraniPaolini e GuoMladenovic 3.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di ErraniPaolini-GuoMladenovic Le azzurre tornano in campo in California e vanno a caccia della semifinale. La coppia italiana è arrivata ad Indian Wells vogliosa di riscatto dopo un inizio di stagione da dimenticare: ErraniPaolini fino a questo momento hanno ottenuto la semifinale a Doha perdendo al primo turno a Dubai ed al secondo agli Australian Open. In questo torneo le numero 1 del seeding hanno sconfitto CristianTauson (6-2, 7-6) e XuYang (6-2, 7-5). 🔗 Leggi su Oasport.it

