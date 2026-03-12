LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 4-6 7-5 10-6 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le azzurre rimontano e volano in semifinale

Alle 7.05 si è conclusa la diretta di Errani e Paolini contro Guo e Mladenovic nel torneo di Indian Wells 2026. Le azzurre hanno vinto il match con il punteggio di 4-6, 7-5 e 10-6, qualificandosi per le semifinali. La cronaca si conclude con questa vittoria in rimonta delle due giocatrici italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.03 È già noto l'orario della semifinale che si disputerà tra meno di 24 ore. La partita tra ErraniPaolini e SiniakovaTownsend è la quarta in programma sul campo 3 a partire dalle 19.00 dopo HarrisonSkupski-AndreozziGuinard, GranollersZeballos-FrantzenHaase e DanilinaKrunic-BucsaMelichar-Martinez. 7.01 In semifinale Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend in una partita che promette spettacolo tra due delle coppie più forti del circuito