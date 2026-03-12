LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 4-6 4-5 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | azzurre spalle al muro

Alle 2026 a Indian Wells si gioca la partita tra Errani e Paolini contro Guo e Mladenovic. Le due azzurre si trovano in svantaggio con il punteggio di 4-6, 4-5 e stanno affrontando un momento decisivo. Paolini sta servendo con il punteggio di 40-40, dopo aver tentato una volée in allungo che è finita in rete, su un passante incrociato della giocatrice cinese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda Deciding point. Riceve Paolini 40-40 In rete la volee in allungo di Errani su un bel passante incrociato della cinese. Seconda 30-40 Prima al corpo di Guo, volee vincente di Mladenovic, 15-40 Splendida accelerazione di rovescio di Guo Seconda 0-40 Errore di valutazione di Guo!! Prima al corpo ed attacco di dritto della cinese che poi decide di non giocare il rovescio al volo con la palla che atterra sulla riga. 0-30 Mladenovic si sposta verso il centro per provare ad intervenire. Errani intuisce le sue intenzioni e passa in lungolinea. 0-15 In rete il dritto incrociato di Guo 4-5 Break GuoMladenovic: stop volley incrociata della francese.