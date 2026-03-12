Durante la partita di doppio femminile all'Indian Wells, Errani e Paolini si trovano sotto di un break nel secondo set contro Guo e Mladenovic. La difesa di Paolini dura poco prima di commettere un errore con il dritto, mentre Mladenovic spinge con il dritto costringendo Errani a un doppio fallo. La situazione resta tesa, con il punteggio di 4-6, 3-4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Resta in campo per poco la difesa di Paolini che poi mette i piedi in campo e chiude con il dritto 15-0 Mladenovic forza con il dritto e costringe Paolini all’errore 3-4 Break GuoMladenovic: doppio fallo di Errani. Seconda 0-40 Guo capisce in anticipo le intenzioni di Paolini, copre lo spazio del dritto a sventaglio e chiude con la volee. 0-30 Largo il colpo da fondo di Paolini 0-15 Sul nastro il dritto di Errani Palle nuove 3-3 Break ErraniPaolini: lob di Sarita che ribalta lo scambio e poi lo chiude con la stop volley incrociata. 30-40 Prima al corpo e dritto vincente per Guo 15-40 In rete la volee di Mladenovic sulla risposta di dritto di Errani Seconda Scocca l’ora di gioco 15-30 Sulla riga la volee di Mladenovic, non controlla il dritto Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 3-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre ancora sotto di un break

LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 3-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano sotto di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Break Guo/Mladenovic: la francese chiude con lo smash dopo un lob corto di Errani.

LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 3-5, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano sotto di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Gioco Guo/Mladenovic: non passa la risposta di Paolini.

