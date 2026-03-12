LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 4-6 0-3 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | azzurre spalle al muro

Nella partita di Indian Wells, le italiane Errani e Paolini si trovano in svantaggio contro il duo formato da Guo e Mladenovic. Dopo aver perso il primo set 4-6, sono sotto 0-3 nel secondo, con Mladenovic al servizio. La coppia avversaria ha ottenuto un break sfruttando una risposta incrociata della cinese, che ha concluso a rete sulla francese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Kristina Mladenovic. 0-3 Break GuoMladenovic: risposta incrociata della cinese, chiude a rete la francese. Seconda 0-40 Pizzica la riga il dritto di Mladenovic. Errani è costretta ad accorciare con il suo lob che diventa un invito per Guo 0-30 Non è da meno Guo che trova anche lei il vincente. 0-15 Mladenovic impatta benissimo la risposta e trova il vincente Al servizio Sara Errani 0-2 Gioco GuoMladeovic: prima al centro vincente per la cinese 40-15 Doppio fallo, il terzo della coppia ma il primo della cinese. 40-0 Paolini colpisce male la risposta. 30-0 Largo il dritto di Errani 15-0 Paolini battezza fuori il passante in rovescio di Guo che invece atterra in campo.