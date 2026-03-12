LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 3-5 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le azzurre tornano sotto di un break

Alle ore 3-5 nel secondo set del match di Indian Wells, Errani e Paolini si trovano sotto di un break contro Guo e Mladenovic. Durante il gioco, Guo e Mladenovic mantengono il loro vantaggio, mentre Paolini prova a rispondere senza successo. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Gioco GuoMladenovic: non passa la risposta di Paolini. 40-15 Aggressiva Mladenovic che tiene bene sui primi due colpi con il rovescio, poi ribalta l'inerzia con l'inside-out di dritto e chiude con lo schiaffo al volo 30-15 Prima al centro vincente. 15-15 Errani tira forte verso il corpo di Guo che non riesce a difendersi con la volee. 15-0 Profondi i colpi di Mladenovic che costringe Paolini ad accorciare. L'azzurra tenta un complicato lob indietreggiando su cui chiude Guo Palle nuove 3-4 Break GuoMladenovic: la francese chiude con lo smash dopo un lob corto di Errani. 0-40 Risposta vincente con il rovescio per Mladenovic.