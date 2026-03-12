LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 3-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

Durante la partita di doubles al WTA Indian Wells 2026, Errani e Paolini conducono con un punteggio di 3-2 contro Guo e Mladenovic. Il primo set si mantiene molto equilibrato, con scambi intensi e punti combattuti. In questo momento, Errani e Paolini sono in vantaggio 40-30, mentre Guo risponde con una lunga risposta. La partita prosegue con grande suspense e continui scambi di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Gioco ErraniPaolini: lunga la risposta di Guo. 40-30 Perfetta Errani che sceglie il momento adatto per intervenire a rete rubando il tempo alle avversarie 30-30 Rimane corto il lob di Paolini, chiude Mladenovic con lo schiaffo al volo 30-15 Paolini colpisce male il dritto che termina in rete. 30-0 Regalo di Mladenovic. Paolini non colpisce benissimo lo schiaffo al volo che sbatte sul nasstro e diventa comodo per la francese, la quale tira in rete una palla comoda 15-0 Paolini tira forte verso Guo che non controlla. 2-2 Gioco GuoMladenovic: scambio lungo tra la francese ed Errani che scambiano prima sulla diagonale sinistra e poi, dopo la volee della cinese, sul lungolinea mancino con la transalpina che accelera bene con il dritto Deciding point.