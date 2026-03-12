LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 0-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Alle ore 10:00, si è aperto l'incontro di doppio tra Errani e Paolini contro Guo e Mladenovic al torneo WTA di Indian Wells 2026. La partita è ancora in corso, con il punteggio di 0-0. In questa fase, Paolini ha messo in evidenza un buon colpo con un dritto sulla linea, mentre il punteggio segna 30-40.

30-40 A metà rete il dritto di Paolini brava in precedenza a gestire una risposta sulla riga della francese. 30-30 Grande profondità di Guo che costringe Paolini al cambio lungolinea, dov'è attenta Mladenovic. 30-15 Lob chirurgico di Errani. Guo ci arriva in allungo ma stecca. 15-15 Mladenovic va a segno con il dritto lungolinea, dopo che Paolini aveva aperto il campo con un cross non troppo incisivo 15-0 Prima al corpo e volee vincente di Errani. Al servizio Jasmine Paolini PRIMO SET 5.10 Terminato il riscaldamento 5.09 GuoMladenovic hanno vinto il sorteggio ed hanno scelto di ricevere. 5.08 Quello odierno è il primo confronto diretto tra le due coppie.