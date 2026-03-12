Alle 15.15 si svolge la sprint maschile di biathlon a Otepää, in Estonia, con l’Italia che schiera Hofer tra i concorrenti. La gara si svolge nella stessa località che ospiterà i prossimi Campionati mondiali e rappresenta un test importante in vista dell’evento. La diretta viene seguita in tempo reale da OA Sport, che fornisce aggiornamenti sulle fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Biathlon da Otepää (EST), località dove nella prossima stagione si disputeranno i Campionati mondiali e che quindi si testa con il grande evento all’orizzonte. L’Italia, appunto, si affida al vecchio leone Lukas Hofer, un monumento dello sport italiano, che da oltre 15 anni tiene banco al massimo livello della Coppa del Mondo di biathlon maschile. L’azzurro è sicuro di disputare quella che sarà l’ultima mass start della stagione riservata ai primi 25 della classifica generale, forte della provvisoria 14^ piazza. Oggi l’occasione è buona per provare a spingersi nella top 6, o quantomeno nella top 10, per avere una buona posizione d’attacco nell’inseguimento che si disputerà nel fine settimana estone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Hofer, si comincia alle 15.15

