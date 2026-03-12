La gara di biathlon sprint maschile di Otepää 2026 è cominciata con il via del primo atleta, il kazako Kireyev. L’Italia si affida a Hofer, che è il protagonista della competizione per la squadra azzurra. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, mentre i concorrenti si preparano a affrontare i vantaggi e le sfide della pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA LA SPRINT MASCHILE! 15:11 Il primo atleta al via sarà il kazako Kireyev. Rastorgujevs col 5 già interessante, così come Emilien Claude con l’9. Il primo big al via Dale col 42, prima però anche Horn col 34. 15:06 ITALIA: Romanin col 22, Braunhofer col 39 e Hofer col 44 e Pircher con l’82. 15:01 La classifica di specialità è l’unica che non è guidata da Eric Perrot, che è terzo e deve recuperare su Samuelsson. Il distacco tuttavia è poco e, chi farà meglio tra lo svedese e il francese, oggi ha chance di sopravanzare Tommaso Giacomel e portarsi davanti a tutti,. 14:55 Tra circa 20’ prenderà il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia si affida a Hofer

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: inizia la gara, l’Italia si affida a Hofer

LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Biathlon da Otepää...

[LIVE] BIATHLON : SPRINT 10 KM HOMMES / Q. FILLON MAILLET en OR ! - JO 2026 - COMMENTÉ

Contenuti utili per approfondire LIVE Biathlon Sprint maschile Otep 2026...

Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Hofer; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; Biathlon oggi 12 marzo in tv, Sprint maschile Otepää 2026: orario, startlist, streaming; LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Vittozzi 11ma, bene Trabucchi e Auchentaller. Trionfo delle Oeberg.

LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Hofer, si comincia alle 15.15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Biathlon da Otepää ... oasport.it

Biathlon oggi 12 marzo in tv, Sprint maschile Otepää 2026: orario, startlist, streamingOggi, giovedì 12 marzo, prenderà il via l'ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Otepää (Estonia) inizierà un nuovo percorso nel ... oasport.it

Biathlon e sci di fondo – Programma e orari delle gare di giovedì 12 marzo - facebook.com facebook