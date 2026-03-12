LIVE Biathlon Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA | iniziata la gara l’Italia si affida a Hofer

La gara di biathlon sprint maschile di Otepää 2026 è cominciata con il via del primo atleta, il kazako Kireyev. L’Italia si affida a Hofer, che è il protagonista della competizione per la squadra azzurra. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, mentre i concorrenti si preparano a affrontare i vantaggi e le sfide della pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA LA SPRINT MASCHILE! 15:11 Il primo atleta al via sarà il kazako Kireyev. Rastorgujevs col 5 già interessante, così come Emilien Claude con l’9. Il primo big al via Dale col 42, prima però anche Horn col 34. 15:06 ITALIA: Romanin col 22, Braunhofer col 39 e Hofer col 44 e Pircher con l’82. 15:01 La classifica di specialità è l’unica che non è guidata da Eric Perrot, che è terzo e deve recuperare su Samuelsson. Il distacco tuttavia è poco e, chi farà meglio tra lo svedese e il francese, oggi ha chance di sopravanzare Tommaso Giacomel e portarsi davanti a tutti,. 14:55 Tra circa 20’ prenderà il... 🔗 Leggi su Oasport.it

