Una donna di 79 anni ha avviato una campagna contro le lunghe liste d’attesa, raccogliendo oltre 1.200 firme in città. Dall’inizio di ottobre si è dedicata a visitare circoli anziani, parrocchie e supermercati per sensibilizzare sulla questione e coinvolgere i cittadini. La sua iniziativa continua senza sosta, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sul problema.

di Benedetta Iacomucci Ha cominciato a ottobre e non si è più fermata. Ha girato i circoli anziani, le parrocchie, i supermercati. Sempre con i fogli nella borsa, pronta a estrarli al momento opportuno. In qualsiasi circostanza. "Una volta – dice –, anche nella sala d’attesa del dottore mentre aspettavo di entrare". Quei fogli sono diventati 10, 100. Ed oggi – ma non è finita – contengono 1200 nomi e cognomi, con tanto di indirizzo e firma. Sono i nomi di cittadini che chiedono risposte al "persistente problema – si legge – dei lunghi tempi d’attesa per la prenotazione di visite mediche ed esami specialistici". Insomma, il tema logoro ma sempre attuale dell’imbuto sanitario che risponde al nome di "Cup". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Liste d’attesa, ora basta". A 79 anni guida la mobilitazione. E raccoglie 1.200 firme in città

Articoli correlati

Leggi anche: Liste d’attesa: “Basta ai trucchi scandalosi per apparire in ordine”

Città Metropolitana di Catania, sindacati in mobilitazione: “Basta rinvii su stipendi e diritti”Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa hanno proclamato una mobilitazione formale dopo mesi di sollecitazioni rimaste senza risposte concrete.

Altri aggiornamenti su Liste d'attesa ora basta A 79 anni...

Temi più discussi: Ora tocca ai pronto soccorso: la battaglia più dura di Decaro dopo il blitz sulle liste d’attesa; Lunghe liste d’attesa e pasti esternalizzati; Tempi d’attesa, Oculistica di Cuneo vince la sfida: per l’intervento di cataratta ora basta un mese; Recupero liste d'attesa: la situazione in Puglia a un mese dal piano sperimentale - FoggiaToday.

Liste d’attesa, il Governo accelera: Ora regole chiare e controlli mirati. Basta alibi per le RegioniDopo anni di promesse mancate e di attese diventate croniche, il governo prova a imprimere una svolta sul nodo più sensibile della sanità pubblica: le liste d’attesa. Il ministro della Salute Orazio S ... altovicentinonline.it

Blasioli e Paolucci (Pd): Aveamo ragione sulla valutazione delle liste d'attesa, ora chiarezza sui 24 mesi del direttore generaleIn vigilanza risolto il mistero delle due valutazioni sull'operato di Vero Michitelli (dg Asl Pescara), affermano i due: A dare un giudizio è l'Agenzia sanitaria regionale che ha dato una valutazione ... ilpescara.it

Sportello SOS liste d’attesa di Castellanza: 100 ricorsi, l’87% risolti positivamente in meno di un anno. - facebook.com facebook

La sanità lombarda bocciata dai cittadini nel sondaggio del Pd: “Liste d’attesa e troppi privati” - la Repubblica x.com