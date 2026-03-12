In un'intervista, il regista tedesco commenta come l'industria cinematografica stia vivendo un'industrializzazione artificiale e rivela che le sue ispirazioni arrivano da Moby Dick. Parla anche del contesto politico attuale, sottolineando che l'ultra-destra non rappresenta più un fenomeno marginale. L'incontro si concentra sulle sue riflessioni e sulle influenze che guidano il suo lavoro.

Le ispirazioni, Moby Dick e una riflessione sul contesto politico attuale. Il nostro incontro con il regista tedesco, che dice: "Attenzione, l'ultra-destra non è più un fenomeno marginale". Fatih Akin, su sceneggiatura di Hark Bohm, torna a interrogare la natura umana - e quella reale - con L'isola dei ricordi. Paesaggio, letteratura, immagini, romanzo di formazione e tensioni politiche, nell'eco di una guerra che non fa sconti. La storia è quella di un ragazzo e della sua famiglia che vivono gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale sull'isola di Amrum, nel Mare del Nord. "Sono una persona che ama la vita di città", spiega Akin, durante la nostra intervista via Zoom. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'isola dei ricordi, intervista a Fatih Akin: "Viviamo un'industrializzazione artificiale"

