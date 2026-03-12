L’Iran il nuovo leader e il regime ridotto

In Iran, recenti sviluppi hanno portato alla riduzione della leadership di vertice e a un nuovo assetto di potere. La guerra attorno al paese ha causato l'eliminazione di figure chiave della leadership e ha modificato profondamente la struttura del regime. Le operazioni militari hanno provocato cambiamenti che coinvolgono direttamente i livelli più alti dell'amministrazione iraniana.

La guerra attorno all'Iran ha prodotto una dinamica militare particolarmente significativa: l'eliminazione sistematica della leadership ai livelli più alti. Gli attacchi israeliani — resi possibili anche grazie alle capacità di intelligence e di targeting americane — si sono concentrati sempre più sui comandanti del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, su pianificatori militari di alto livello e sugli architetti della rete regionale di proxy di Teheran. Figure che per anni hanno costituito il cuore dell'architettura strategica del regime sono state eliminate con crescente precisione. Eppure la distruzione dei leader, per quanto spettacolare, non produce necessariamente un cambio di regime.