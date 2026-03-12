Il ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che Mojtaba Khamenei, figlio della nuova Guida Suprema, è rimasto ferito in un incidente ma sta bene. La comunicazione ufficiale ha smentito altre versioni che parlavano di ferite più gravi o di condizioni critiche, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La notizia ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali.

Il ministero degli Esteri iraniano ha confermato che la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, è ferito ma ha assicurato che si sente bene. Ieri la Cnn ha riportato che Khamenei ha subito una frattura al piede e altre lievi ferite - un livido intorno all'occhio sinistro e lievi lacerazioni al viso - nel primo giorno di bombardamenti di Usa e Israele in Iran, quando sono stati uccisi il padre Ali Khamenei e sua moglie. Voci su un ferimento grave di Mojtaba Khamenei circolavano da diversi giorni, amplificate dal fatto che ancora non sia stato visto in pubblico né abbia parlato da quando è stato scelto come nuova Guida Suprema iraniana. In un'intervista al Guardian, l'ambasciatore iraniano a Cipro Alireza Salarian aveva sostenuto che era stato ferito alle gambe, a una mano e a un braccio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran conferma: Khamenei jr è ferito, ma sta bene. Versioni contrastanti sulle ferite

