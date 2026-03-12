L' Iran bombarda il Qatar ma a Doha il campionato riparte Per non perdere Spagna-Argentina

Le autorità del Qatar hanno annunciato la ripresa della Stars League dopo l’interruzione causata dall’attacco proveniente dall’Iran. Nonostante l’attacco, i match sono ripresi nel rispetto delle decisioni ufficiali, e tra gli eventi in programma si svolge anche la partita tra Spagna e Argentina. La situazione ha portato a un nuovo calendario per il campionato, che continua a svolgersi regolarmente.

Nasser Al Khelaifi ha dovuto rinunciare allo show del suo Psg che ieri ha rifilato cinque gol al Chelsea prenotando in anticipo un posto ai quarti di Champions League. Colpa della guerra nel Golfo che ha impedito al presidente parigino di salire su un aereo e rientrare in tempo da Doha. La capitale del Qatar infatti è nel mirino degli iraniani che vi scaricano bombe e droni. Ma da stasera nell'emirato si torna a giocare, nonostante tutto. In attesa della "Finalissima" tra i campioni d'Europa della Spagna e quelli del Mondo dell'Argentina, in programma per il 27 marzo. Ad aprire la 18ª giornata della Qatar Stars League ci sarà tra l'altro l'Al Duhail dell'ex parigino Marco Verratti, assente per infortunio.