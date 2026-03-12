Il 12 marzo l’Iran ha colpito le infrastrutture petrolifere nel Golfo, provocando un immediato aumento dei prezzi del petrolio. Gli attacchi hanno coinvolto impianti strategici che producono e trasportano greggio, con conseguenti ripercussioni sul mercato globale. Le autorità coinvolte non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sui responsabili o sui danni specifici causati.

La mattina del 12 marzo i prezzi del petrolio sono tornati a superare i cento dollari al barile, nonostante l’intervento senza precedenti delle grandi potenze per stabilizzare il mercato. Ma nel tredicesimo giorno del conflitto i danni alle infrastrutture petrolifere hanno continuato a estendersi. Il Bahrein ha denunciato un attacco iraniano contro dei depositi di idrocarburi e ha invitato gli abitanti a rimanere nelle loro case per non respirare i fumi degli incendi. In Oman un attacco di droni ha incendiato i depositi di carburante del porto di Salalah, mentre l’Arabia Saudita ha segnalato un nuovo attacco contro il giacimento petrolifero di Shaybah, nell’est del paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Iran attacca le infrastrutture petrolifere del Golfo, i prezzi s’impennano

