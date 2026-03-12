L’invasione dei frati francescani Da Villa Fastiggi a Montecchio

Una serie di frati francescani si sposterà tra le comunità di Villa Fastiggi, Borgo Santa Maria, Montecchio, Osteria Nuova e Montelabbate. La presenza dei religiosi coinvolgerà queste aree in un movimento organizzato che interesserà diverse zone. I frati saranno presenti in ciascun territorio per un periodo di tempo determinato. La loro presenza si svolgerà in modo continuativo e programmato.

Una fraterna invasione sarà quella che interesserà le comunità di Villa Fastiggi; Borgo Santa Maria; Montecchio; Osteria Nuova e Montelabbate. Settantadue saranno i frati minori dell’ordine mendicante fondato da San Francesco D’Assisi che trascorreranno dieci giorni – dal 13 al 22 marzo – in mezzo alla gente per condividere un segmento di vita insieme, cercando occasioni di confronto pubblico e contatto religioso. L’esperienza è aperta a tutti i pesaresi che vorranno partecipare anche se non fanno parte delle comunità pastoriali di Montecchio, Borgo Santa Maria e Villa Fastiggi. L’esperienza promette di essere più unica che rara. Infatti basta dare un’occhiata al calendario di eventi comunitari e iniziative spirituali per rendersene conto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

