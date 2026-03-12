L’Inter monitora Goretzka a 0 ma il tedesco spara alto sull’ingaggio | ecco quanto chiede

L’Inter sta seguendo con attenzione Leon Goretzka, il centrocampista tedesco in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno. Il club bavarese ha annunciato che il giocatore lascerà la squadra a parametro zero, mentre Goretzka ha fatto sapere di chiedere un ingaggio elevato. La situazione ha attirato l’interesse del club nerazzurro, che valuta eventuali sviluppi di mercato.

Il nome di Leon Goretzka inizia a circolare con forza in vista del prossimo mercato estivo. Il centrocampista tedesco è infatti in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco e il club bavarese ha già comunicato che lascerà la squadra a parametro zero. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche Inter e Milan. Entrambe le società milanesi avrebbero già avuto alcuni contatti con l’entourage del giocatore per capire le condizioni di un eventuale trasferimento. Goretzka, le cifre dell’operazione. Il principale ostacolo all’operazione riguarda però le richieste economiche. Goretzka... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Juventus: Senesi dice sì alla Juve, ma spara alto sull’ingaggioSenesi spara alto sull’ingaggio Senesi ha detto sì alla Juve, ma le richieste d’ingaggio del difensore argentino del Bornemouth sono di oltre 6...

Mercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista. I dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio per Goretzka e cercano di superare l’agguerrita concorrenza: ecco i dettagli...

Contenuti e approfondimenti su Inter monitora

Temi più discussi: Inter, Ausilio allo stadio per Atalanta-Bayern: da Goretzka a Carnesecchi, i nomi in ballo per l'estate; Rinnovo Locatelli, Inter-Goretzka, esami Kean ? e KDB: le news di oggi ?; Affare Goretzka in salita per l'Inter: svelato il club in pole position; TS - Goretzka, in Italia c'è solo l'Inter: le richieste del tedesco e il collegamento con Lookman.

Goretzka a zero e il ritorno di Stankovic: turbo mercato Inter. Sfida all’Arsenal e jolly recompraCome pure le sirene dall’estero: anche l’Atletico Madrid ha già bussato alla porta, mentre in Premier ci pensa l’Arsenal. Proprio il diretto interessato, nei giorni scorsi, ha dato qualche indizio: S ... tuttosport.com

Goretzka, Gnabry e non solo: blitz dell’Inter per Atalanta-Bayern | CML’Inter presente a Bergamo per Atalanta-Bayern con Ausilio e Baccin: i profili monitorati dal club vicecampione d’Italia ... calciomercato.it

Il Tottenham crolla, l’Inter spinge per Vicario. Sarebbe il portiere giusto per i nerazzurri L’Inter, da tempo, monitora con grande attenzione un nome su tutti. Quello di Guglielmo Vicario. Individuato dagli uomini mercato come profilo ideale per il dopo-Som - facebook.com facebook

Riguardati il pugno del tuo idolo bastoni in un Inter Verona con i monitor prova a dirmi che sono in buona fede. Pensaci bene senza vedere il colore della squadra x.com