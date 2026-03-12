Lino Aldrovandi ha annunciato il suo voto ‘no’ al Referendum, spiegando che anche per suo figlio Federico avrebbe scelto questa opzione. Aldrovandi ha affermato che con la riforma attuale, secondo lui, Federico non avrebbe ottenuto giustizia nel momento in cui è stato ucciso. La sua decisione si basa sulla convinzione che il cambiamento non favorirebbe i diritti e la tutela delle vittime.

“Ho deciso di votare ‘ no ‘ al Referendum anche per Federico, perché quando è stato ucciso, se ci fosse già stata la riforma della giustizia che vuole il Governo Meloni, difficilmente avrebbe avuto giustizia e nessuno avrebbe mai saputo cos’era successo veramente quella notte e come la polizia avesse provato a insabbiare tutto fino all’ultimo. Non lo devo solo a Federico ma a tutti i ragazzi come lui”. A parlare è Lino Aldrovandi, agente della Polizia Locale in pensione e papà di Federico che, il 25 settembre del 2005, a soli 18 anni, fu ucciso durante un controllo di polizia a Ferrara da quattro agenti: Enzo Pontani, Luca Pollastri, Paolo Forlani e Monica Segatto che furono condannati, in via definitiva per omicidio colposo con “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lino Aldrovandi: “Referendum? Voto ‘no’ anche per mio figlio Federico. Con la riforma non avrebbe avuto giustizia”

Articoli correlati

Lino Aldrovandi: la morte di Federico ferma la riformaIl dibattito politico sul futuro della magistratura italiana si è intrecciato strettamente con una tragedia personale che ha segnato la coscienza...

Il padre di Aldrovandi e il ‘no’ al referendum giustizia: "C’entra anche la storia di Federico"Ferrara, 10 marzo 2026 – Un intervento accorato, che lega il dibattito sull'attualità politica alla dolorosa e tragica vicenda personale che ha...

Altri aggiornamenti su Lino Aldrovandi

Temi più discussi: Referendum giustizia, Lino Aldrovandi: Voto No pensando a Federico; Referendum sulla Giustizia, il padre di Federico Aldrovandi: Voto no anche per lui; Il padre di Aldrovandi e il ‘no’ al referendum giustizia | C’entra anche la storia di Federico; Lino Aldrovandi | la morte di Federico ferma la riforma.

Referendum giustizia, Lino Aldrovandi: Voto No pensando a FedericoIl padre del giovane picchiato a sangue e ucciso da quattro poliziotti a Ferrara nel 2005: Sono d'accordo con chi sostiene che si rischia di indebolire ... bologna.repubblica.it

Referendum sulla Giustizia, il padre di Federico Aldrovandi: «Voto no anche per lui»Lino Aldrovandi voterà a favore del «no» al referendum sulla separazione delle carriere di giudici e magistrati del 22 e 23 marzo: «Sono d'accordo con chi sostiene che si rischia di indebolire l'indip ... corrieredibologna.corriere.it

Lino Aldrovandi, papà del 18enne morto a Ferrara nel 2005 durante un controllo di polizia, interviene sui social nel dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati: “Si rischia di indebolire la giustizia. Le condanne per l’omicidio di mio figlio Arrivate gr facebook

Referendum giustizia, Lino Aldrovandi: “Voto No pensando a Federico” x.com