Linda e Federico la logopedista brianzola e l’operaio bergamasco che hanno riscritto le regole di Matrimonio a prima vista

Federico, operaio bergamasco, e Linda, logopedista brianzola, sono tra i protagonisti di

Milano – Federico e Linda, due lombardi hanno “riscritto le regole” di “Matrimonio a prima vista 2026”. Sì, perché la 29enne logopedista di Verderio (Lecco) e il 38enne di Stezzano (Bergamo), operaio di professione, hanno rovesciato gli schemi del docu-reality, lasciando che l’amore seguisse la propria strada. Abbinati in partenza ad altri partner (Marina e Andrea), dopo la fine del programma si sono visti da amici, poi innamorati. E ora aspettano un bambino. Come sottolineato da Nada Loffredi “Matrimonio a prima vista” non è un’agenzia matrimoniale ma soprattutto un’occasione per scoprire qualcosa su se stessi, sui propri limiti e su ciò che si desidera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

