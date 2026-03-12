L' incredibile caso Fofana | fa disperare i tifosi ma è il re degli assistman Strano? No ecco perché

Il caso Fofana sta attirando molte attenzioni tra i tifosi: da un lato la frustrazione per alcune sue prestazioni, dall’altro il riconoscimento come miglior assistman della stagione. Nonostante abbia una tecnica considerata inferiore rispetto a diversi compagni di squadra, il francese ha realizzato più passaggi vincenti rispetto a giocatori come Leao e Pulisic. La sua capacità di creare occasioni si distingue in questa annata.

Youssouf Fofana ti fa riflettere su come disperazione ed esaltazione siano distanti 20 centimetri. I tifosi del Milan, quando lo vedono palla al piede, possono mettersi le mani dei capelli e, tre secondi dopo, alzarle al cielo per festeggiare un gol. Succede solo con lui perché pochi giocatori come Youssouf sono capaci di sbagliare un passaggio di cinque metri, regalare palla agli avversari o mettere un compagno davanti alla porta nella stessa situazione. Un curioso mistero rossonero su cui ha senso indagare. Fofana ha statistiche non comuni. Youssouf nei 20 mesi trascorsi al Milan è il numero 1 della squadra per assist alla pari con Rafa Leao: 13 passaggi vincenti per ciascuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

