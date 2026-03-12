Le agenzie di viaggio segnalano un aumento delle disdette per le vacanze pasquali e una diminuzione delle prenotazioni nelle destinazioni del Medio Oriente. Le incertezze legate alla guerra influenzano le scelte dei turisti, che preferiscono optare per mete alternative. La situazione crea un quadro di incertezza per il settore turistico e per chi pianifica le proprie ferie.

DALLE AGENZIE VIAGGI. Alcune disdette per il periodo pasquale. In calo le prenotazioni per le località del Medio Oriente. «C’è voglia di viaggiare, si attendono notizie positive». Il telefono squilla di continuo, in questi giorni, negli uffici delle Agenzie di viaggio. Alcuni clienti chiamano per disdire i viaggi prenotati per le ferie pasquali, altri chiedono rassicurazioni e informazioni sulle destinazioni, altri ancora si «rifugiano» verso mete meno gettonate. A dimostrazione che la voglia di viaggiare non manca, ma le notizie che giungono dal Medio Oriente richiedono cautela e una paziente attesa di eventuali – la speranza è che siano positivi – sviluppi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’incognita della guerra: vacanze e voli in «forse». E si vira su mete diverse

