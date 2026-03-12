Dopo 12 anni, il killer di Federica Mangiapelo è tornato in libertà. Marco Di Muro, 36 anni, condannato inizialmente a 18 anni, ha visto la pena ridursi a 14 anni in appello e questa decisione è stata confermata in Cassazione. Ora è libero, mentre il padre di Federica esprime la propria rabbia.

Omicidio di Federica Mangiapelo. Condannato a 18 anni in primo grado, pena ridotta a 14 anni in Appello, confermata in Cassazione, Marco Di Muro, 36 anni, è libero. Nonostante l'ex fidanzato della vittima abbia mentito, nascosto prove, riportato una versione demolita dalle indagini, non si sia mai pentito e abbia confessato dopo il suo arresto, a due anni dall'omicidio e solo per ottenere il rito abbreviato, esce dal carcere. "Quanto vale la vita di mia figlia?", si chiede il padre Luigi. Di Muro sarà affidato ai servizi sociali per tre mesi per poi tornare definitivamente in libertà. Si chiude nel peggiore dei modi un fattaccio che ha scosso Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Libero dopo 12 anni il killer di Federica. La rabbia del padre

Articoli correlati

Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa viaPer il momento non è indagato ma senz’altro il padre di Claudio Carlomagno dovrà chiarire il perché - per nove minuti - la mattina in cui sua nuora è...

Omicidio Federica Mangiapelo, ex fidanzato libero a giugno dopo condanna a 14 anni(Adnkronos) – E' uscito dal carcere ed è in prova ai servizi sociali Marco Di Muro, 36 anni, condannato per l'omicidio di Federica Mangiapelo, la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Libero dopo

Temi più discussi: Omicidio del lago di Bracciano, il killer di Federica Mangiapelo libero dopo 12 anni di carcere; Madame, il nuovo album dopo tre anni e il grande rimpianto: Perché ho mollato tutto sul più bello?; Annegò la fidanzata 16enne nel lago di Bracciano, esce dal carcere dopo 14 anni l’assassino di Federica Mangiapelo; Federica Mangiapelo, l’ex fidanzato libero a giugno dopo condanna a 14 anni.

Omicidio di Federica Mangiapelo: libero dopo 12 anni l'ex fidanzato che la annegò. «In carcere si è diplomato»Delitto di Anguillara, Marco Di Muro torna a casa con l’affidamento in prova. L'avvocato: «In carcere si è diplomato, fuori fatica a trovare un impiego» ... msn.com

Omicidio Federica Mangiapelo, ex fidanzato libero a giugno dopo condanna a 14 anniIl 36enne 'al momento è in affidamento ai servizi sociali ma a giugno sarà un uomo libero perché avrà estinto il suo conto con la giustizia' ... adnkronos.com

Dopo dodici anni di carcere torna libero Marco Di Muro, il fidanzato che il 1 novembre del 2012 uccise Federica Mangiapelo, 16 anni, affogandola nel lago di Bracciano. Di Muro, 31 anni, arrestato per l’omicidio nel 2014, ha visto le porte del carcere riaprirsi u - facebook.com facebook

Omicidio di Federica Mangiapelo: libero dopo 12 anni l'ex fidanzato che la annegò. «In carcere si è diplomato» x.com