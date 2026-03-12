Libano ucciso nei bombardamenti padre Pierre El-Rahi | il cordoglio della Fondazione Giovanni Paolo II

Un sacerdote è stato ucciso nei bombardamenti che hanno colpito il Medio Oriente in questi giorni. La sua morte è stata confermata dalla Fondazione Giovanni Paolo II, che ha espresso il proprio cordoglio. La notizia arriva da Arezzo, dove si trova la sede dell’organizzazione, e riguarda un sacerdote che stava prestando soccorso ai civili durante gli attacchi.

Arezzo, 12 marzo 2026 – La Fondazione Giovanni Paolo II esprime profondo cordoglio per la morte di Pierre El-Rahi, sacerdote rimasto ucciso nei bombardamenti che in questi giorni stanno colpendo il Medio Oriente insieme ai numerosi civili ai quali stava prestando soccorso. La Fondazione si stringe al dolore del popolo libanese, della comunità maronita e di tutta la comunità cristiana del Libano. A poca distanza dal villaggio di Alma al Chaab, dove il sacerdote ha perso la vita, si trova Rmeish, località nella quale la Fondazione ha realizzato negli anni scorsi un importante progetto finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana.