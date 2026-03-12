Libano 11 morti in attacchi a sud e sul lungomare di Beirut

Nella capitale del Libano, Beirut, e nella regione del sud sono stati registrati almeno 11 decessi e oltre 30 feriti a causa di bombardamenti effettuati dall’esercito israeliano. Le operazioni militari hanno coinvolto aree sia sul lungomare che nelle zone meridionali della città. La situazione rimane tesa e le autorità libanesi stanno gestendo l’emergenza.

(LaPresse) – Sono almeno 11 i morti e oltre 30 i feriti nei bombardamenti lanciati dall'esercito di Israele sulla capitale del Libano, Beirut. Attacchi a Ramlet el-Baïda, sul lungomare di Beirut, hanno ucciso otto persone, come riporta il ministero della Salute libanese. L'attacco con drone su un'auto ha preso di mira la costa di Beirut che, dall'inizio della guerra, è rifugio per migliaia di sfollati che dormono per strada o nei loro veicoli dopo essere evacuati, secondo le istruzioni israeliane, dalle loro case al sud o dalla periferia meridionale di Beirut.