liam rosenior accusa i 15 minuti folli del crollo della champions league a parigi

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha commentato i quindici minuti considerati “folli” dopo il crollo della squadra nel finale di partita contro il Paris Saint-Germain. La sconfitta ha segnato la fine del sogno europeo del club e ha attirato l’attenzione sui momenti decisivi del match. La partita si è conclusa con il risultato che ha determinato l’eliminazione dalla Champions League.

2026-03-12 02:42:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ha accusato “15 minuti pazzeschi” dopo che un catastrofico crollo finale contro il Paris St-Germain ha lasciato a brandelli il loro sogno europeo. Una sconfitta per 5-2 al Parco dei Principi lascia i Blues con lo sguardo fisso sull’uscita agli ottavi di Champions League, ma il modo in cui verrà sconfitta perseguiterà Rosenior e i suoi giocatori. Il Chelsea aveva lottato due volte per raggiungere il pareggio e sembrava destinato a scappare con un pareggio cruciale quando si verificò il disastro al 74?. Il passaggio imprudente di Filip Jorgensen è stato intercettato da Bradley Barcola, che ha servito il sostituto Khvicha Kvaratskhelia per servire Vitinha per un chip sul portiere in difficoltà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

