lhs 1903 il sistema al contrario che sfida i modelli di formazione planetaria

Gli astronomi dell’Università di Warwick hanno scoperto un sistema planetario insolito orbitante attorno alla stella nana rossa LHS 1903, situata a centinaia di anni luce dalla Terra. Si tratta di un sistema che si distingue dai modelli di formazione planetaria tradizionali, grazie alla sua configurazione particolare. La scoperta mette in discussione alcune teorie sulla formazione dei pianeti attorno a stelle di piccola massa.

Gli astronomi dell’ Università di Warwick hanno individuato un sistema planetario unico attorno alla stella nana rossa LHS 1903, a centinaia di anni luce dalla Terra. Questa configurazione si distingue perché rompe la disposizione tipica dei sistemi planetari, dove i corpi celesti più vicini alla stella sono rocciosi e quelli più esterni diventano giganti gassosi, come accade nel nostro Sistema Solare. La scoperta è stata possibile grazie al satellite CHEOPS dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha consentito di determinare con precisione le dimensioni e la densità dei pianeti, rivelando un quarto oggetto sorprendentemente roccioso nella posizione più esterna. 🔗 Leggi su It.insideover.com

