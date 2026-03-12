L’ex Martiniello avvisa l’Ancona | Giulianova in casa è molto forte

L’Ancona giocherà domenica pomeriggio al Fadini di Giulianova contro la squadra dell’ex giocatore Antonio Martiniello. L’ex atleta ha annunciato che la formazione di casa è molto forte in trasferta e in casa. La partita vedrà affrontarsi le due squadre, con l’Ancona pronta a sfidare la compagine di Giulianova.

L’Ancona domenica pomeriggio scenderà in campo al Fadini di Giulianova contro la squadra dell’ex Antonio Martiniello. Con un Rovinelli recuperato – 90 minuti in Coppa –, con Kouko e Attasi che rientrano dalla squalifica scontata proprio nella finale di ritorno contro la Pistoiese, e con Pecci, Battista e Proromo che lavorano ancora a parte ma che sono sulla strada della guarigione. Mancano otto turni alla fine della stagione regolare, ogni domenica che passa restano meno partite da giocare, per l’Ancona sarà indispensabile fare di tutto per centrare una vittoria, sperando poi di approfittare del risultato di Teramo per allungare sulle dirette concorrenti per la vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ex Martiniello avvisa l’Ancona: "Giulianova in casa è molto forte" Articoli correlati L’Ancona esce a testa alta. Domenica duello a GiulianovaL’Ancona perde anche la finale di ritorno di Coppa Italia con la Pistoiese, complice una sfortunata uscita di Mengucci che innesca il gol-partita di... Leggi anche: Ancona lanciata verso la C. "Il capolavoro è di Maurizi. Giulianova snodo cruciale»