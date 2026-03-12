Sabato 14 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la sfida tra Leverkusen e Bayern Monaco, valida per il 26esimo turno di Bundesliga. Entrambe le squadre arrivano da una fase della Champions League considerata complessivamente positiva e si preparano a affrontare questa partita con formazioni pronte. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati.

Una Champions nel complesso positiva sia per Leverkusen che per il Bayern Monaco, avversarie quest’oggi nel big match del 26esimo turno di Bundesliga. Il werkself ha rischiato il colpaccio contro l’Arsenal con una condotta di gara accorta, concedendo giusto il rigore trasformato dall’ex Havertz nel finale. Un pareggio ottimo, ma a Londra strappare il pass per i quarti sarà durissimo. I bavaresi invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-Bayern Monaco (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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