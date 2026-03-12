Leverkusen-Arsenal 1-1 | il rigore controverso decide

La partita di Champions League tra Bayer Leverkusen e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1 alla BayArena. Durante l'incontro, è stato assegnato un rigore che ha suscitato discussioni tra i giocatori e i tifosi. Entrambe le squadre hanno segnato un gol, portando a un risultato finale che ha mantenuto viva la tensione nella fase a gironi.

La partita di Champions League tra Bayer Leverkusen e Arsenal si è conclusa con un pareggio per 1-1 alla BayArena, segnando una giornata intensa per il calcio europeo. Le reti sono state segnate da Andrich per i tedeschi e da Havertz per gli inglesi, quest'ultimo su rigore controverso assegnato dall'arbitro turco Meler dopo un fallo di Tillman su Madueke. Il VAR ha deciso di non intervenire sulla decisione del fischio che ha portato al pareggio allo scadere. L'evoluzione tattica della sfida tedesca. Il risultato finale nasconde una complessa dinamica di gioco che ha la squadra ospite reagire prontamente a un gol iniziale dei padroni di casa. La rete di Andrich, capitano della formazione tedesca, è arrivata all'inizio del secondo tempo, rompendo l'equilibrio che sembrava stabilizzato nella prima frazione.