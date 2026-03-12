Lettera d’amore 2026 | 500€ in palio per la prosa vincitrice

Il concorso internazionale Lettera d’amore 2026 torna per la 26esima volta e prevede un premio di 500 euro per la migliore prosa. La cerimonia di premiazione si terrà a Torrevecchia Teatina il 8 agosto alle ore 21. Il concorso invita scrittori e appassionati a partecipare inviando le proprie lettere d’amore. La data di scadenza per le iscrizioni non è ancora stata comunicata.

Il concorso internazionale Lettera d’amore torna per la 26esima edizione nel 2026, con una cerimonia di premiazione fissata a Torrevecchia Teatina per il venerdì 8 agosto alle ore 21. L’iniziativa, promossa dall’associazione cultura Abruziamoci odv e dedicata alla memoria del professor Vito Moretti, invita partecipanti da tutto il mondo a inviare testi inediti in prosa entro il 30 maggio 2026. La partecipazione è aperta anche ai minori, previa autorizzazione genitoriale, senza alcun costo di iscrizione. L’evento si colloca in un contesto dove le tradizioni abruzzesi incontrano la creatività globale, offrendo un palcoscenico unico vuole celebrare l’amore attraverso la scrittura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lettera d’amore 2026: 500€ in palio per la prosa vincitrice Articoli correlati È una 21enne la vincitrice dell'auto in palio con la Lotteria della Befana: consegnata la vetturaSabato è stata consegnata la Citroen C3 messa in palio da Advs Fidas Ravenna, l'associazione dei donatori di sangue dell’Ospedale, con il contributo... Leggi anche: L’Amore per Napoli e per il Napoli: al via la II edizione del premio letterario Lettera d’amore Altri aggiornamenti su Lettera d'amore 2026 500 in palio per... Temi più discussi: Bolo Tradizione: la lettera d’amore di Inoki a Bologna; Nouvelle Vague, lettera d’amore a un film e a un movimento che ha rivoluzionato il cinema; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 marzo 2026: Rebecca sottrae la lettera di zia Sandra; Nastri D’Argento Documentari 2026 Premio Speciale per Nino. 18 giorni. Scrivi una lettera d'amore al Napoli e vinciTorna il Premio Lettera d’amore a Napoli promosso da IoCiSto e AbruzziAMOci che da vent’anni organizza il Premio nazionale Lettera d’amore e gestisce il Museo delle Lettere d’Amore di Torrevecchia ... napolitoday.it L'amore per Napoli e per il Napoli, torna il premio Lettera d'amoreDopo il successo della prima edizione - oltre cento lettere arrivate da tutta Italia e dall'Europa - torna il Premio Lettera d'amore a Napoli, promosso da IoCiSto e AbruzziAMOci, realtà che da vent'an ... ansa.it Oriana Fallaci "Lettera a Pier Paolo Pasolini " - facebook.com facebook Nave Garibaldi: ecco la lettera che il Governo non ha voluto mostrare al Parlamento e le motivazioni della Rauti nel resoconto della commissione di @marcolillo e @PacelliValeria x.com