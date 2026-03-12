L'estorsione filmata dai carabinieri con il drone | 31enne arrestato mentre chiede il pizzo in un cantiere

A Bacoli, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno catturato un uomo di 31 anni mentre chiedeva denaro con l’uso di un drone. L’uomo ha minacciato il proprietario di un cantiere, pretendendo 5.000 euro per permettere di proseguire i lavori. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione che ha documentato il tentativo di estorsione.

È accaduto a Bacoli, nella provincia di Napoli. Il 31enne ha minacciato il titolare di un cantiere, chiedendogli 5mila euro per continuare a lavorare.