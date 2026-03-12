Lepore a Piantedosi | Non siamo una città che abbassa la testa

Il sindaco di Bologna ha risposto al ministro dell’Interno affermando che la città non intende abbassare la testa. La discussione riguarda la possibile riapertura di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio nel capoluogo emiliano. Lo scontro tra il Comune e il governo si concentra sulla gestione e le decisioni relative a questa struttura. La polemica si inserisce in un confronto più ampio tra le istituzioni locali e centrali.

Scontro totale tra Palazzo d’Accursio e Viminale. Il primo cittadino difende la storia della città: "CPR fallimentari" Continua lo scontro istituzionale tra Palazzo d’Accursio e il ministero dell’Interno. Al centro della contesa, la controversa questione della riapertura di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) a Bologna. Il sindaco Matteo Lepore, intervenendo ai microfoni di Dedalus su Ètv, ha lanciato un affondo nei confronti del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, chiedendo un cambio di passo nel metodo e nel merito. Il primo cittadino ha rivendicato l’autonomia della città, respingendo quello che ha descritto come un... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Piantedosi alla Camera: “Agenti Ice in Italia? Non saranno operativi”. Pd e M5s: “Il governo abbassa la testa e legittima le squadracce di Trump”“Gli investigatori di HSI che verranno in Italia, a supporto del personale già presente nelle sedi diplomatiche statunitensi, non sono agenti...

Crescono i servizi, diminuiscono negozi. Bertin: «Quando si abbassa una serranda, la città perde un presidio»I dati diffusi dalla Camera di Commercio sulla composizione delle imprese padovane confermano la centralità del terziario di mercato e, in...

Tutti gli aggiornamenti su Lepore a Piantedosi Non siamo una città...

Temi più discussi: Bologna, Piantedosi contro Lepore sul Muba: È indeciso, ma la polizia serve altrove; Il ministro Piantedosi torna a Bologna; Torna Piantedosi e Lepore lancia un attacco preventivo; Bologna, il sindaco Lepore sfida il ministro Piantedosi: Fa campagna elettorale per il referendum ma sulla sicurezza ha fallito.

Lepore a Piantedosi: Non siamo una città che abbassa la testaContinua lo scontro istituzionale tra Palazzo d’Accursio e il ministero dell’Interno. Al centro della contesa, la controversa questione della riapertura di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio ... bolognatoday.it

Bologna, Piantedosi contro Lepore sul Muba: «È indeciso, ma la polizia serve altrove»Il ministro dell'Interno attacca il sindaco: «Se dice che ascolterà i cittadini, vuol dire che considera il progetto imperfetto» ... corrieredibologna.corriere.it

Secondo la vicesindaca Clancy e il sindaco Lepore le proteste al Pilastro contro il progetto del Museo dei Bambini sarebbero una possibile strumentalizzazione elettorale. "Una Nuova Bologna" sfida il Comune di Bologna e lo invita a pubblicare i dati reali dell - facebook.com facebook

Bologna, l'appello di Lepore: «Sono giorni tesi, la città non violenta e democratica ritrovi il suo orgoglio e si faccia sentire» x.com