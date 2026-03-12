Leonard ne mette 45 | i Clippers spazzano via i Wolves Jokic ancora in tripla doppia e Denver va

I Clippers hanno battuto i Wolves con Leonard che ha segnato 45 punti, mentre Denver ha vinto contro Houston grazie a una tripla doppia di Jokic, che ha chiuso con 16 punti, 13 assist e 12 rimbalzi. Kawhi ha contribuito al sesto successo nelle ultime sette gare di Los Angeles. La partita si è conclusa senza ulteriori commenti o analisi.

Kawhi domina per il 6° successo nelle ultime 7 gare di L.A. Il serbo chiude con 16 punti, 13 assist e 12 rimbalzi nella vittoria su Houston. Cavs ancora ko, battuti da Orlando.