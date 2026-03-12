L' elemosiniere del Papa amico di chi okkupa ? Che fine fa | arcivescovo in Polonia

Il cardinale Konrad Krajewski, attualmente elemosiniere del Papa, non ricoprirà più questa carica. La sua posizione viene revocata e si apre un nuovo capitolo nel Vaticano. Krajewski è noto per il suo impegno umanitario, ma ora si trova a lasciare il ruolo che ha ricoperto finora. Nel frattempo, si parla di un suo trasferimento in Polonia come arcivescovo.

Si chiude un capitolo controverso in Vaticano: il cardinale Konrad Krajewski non sarà più Elemosiniere del Papa. Papa Leone XIV lo ha infatti nominato nuovo Arcivescovo Metropolita di Łódź, in Polonia, sua città natale. Con questo incarico termina il suo mandato come Elemosiniere di Sua Santità e Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità. La notizia è stata resa pubblica il 12 marzo 2026 e segna, secondo molti osservatori, un cambio di fase rispetto agli anni precedenti. Il ruolo di Elemosiniere era diventato particolarmente discusso durante il pontificato di Papa Francesco, soprattutto dopo un episodio avvenuto nel maggio 2019.