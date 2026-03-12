Legalità Carabinieri a scuola con ‘Colorando’

I Carabinieri stanno portando avanti attività nelle scuole per promuovere la cultura della legalità, collaborando con l’associazione “Insieme si può” nell’iniziativa artistica “Colorando”. Questa iniziativa mira a coinvolgere gli studenti attraverso attività creative e informative, rafforzando il messaggio di rispetto delle regole e dei principi civili. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani su questi temi in modo diretto e pratico.

Tempo di lettura: 2 minuti In continuità con le attività di diffusione della “Cultura della legalità” tra le giovani generazioni da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la collaborazione con l’associazione “Insieme si può” per l’iniziativa artistica “Colorando”. Il percorso di “Colorando”, progetto formativo promosso dall’Associazione “Insieme si può” con il supporto Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito della cultura alla Legalità, è rivolto agli alunni delle classi delle scuole primarie e altri contesti di aggregazione giovanile e si prefigge di rappresentare i Carabinieri come gli “amici” con i quali iniziare il percorso per vivere nella legalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legalità, Carabinieri a scuola con ‘Colorando’ Articoli correlati A scuola di legalità con i carabinieri forestaliGli studenti del Primo circolo didattico di Cesenatico, proseguono gli incontri con le forze dell’ordine presenti sul territorio. “Incontri sulla legalità”, carabinieri in cattedra alla scuola mediaVenerdì 6 Marzo, alle 10, ci sarà il primo appuntamento del progetto “Incontri sulla legalità”. Tutti gli aggiornamenti su Legalità Carabinieri a scuola con... Temi più discussi: Sicurezza e rispetto delle regole, i carabinieri nelle scuole per la 'Cultura della legalità'; Incontro sulla cultura della legalità tra Carabinieri e studenti nelle scuole di Campo Calabro; Educare alla legalità fin dai banchi di scuola: l’incontro con Carabinieri e artificieri al Polo 3 di Galatina; A scuola di legalità. In cattedra i carabinieri nell’incontro al Salutati. Sacile, Carabinieri a scuola: 200 studenti a lezione di legalità contro bullismo e drogaI Carabinieri incontrano 200 studenti del Pujati di Sacile per parlare di bullismo, cyberbullismo e rischi delle droghe. nordest24.it Solofra, iniziativa artistica Colorando: Carabinieri e alunni insieme per la legalitàIn continuità con le attività di diffusione della Cultura della legalità tra le giovani generazioni da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la collaborazione con l’associazione Insieme si può p ... irpinianews.it "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini italiani: si mettono i giudici sotto il controllo del governo. Spacca in due il consiglio superiore della magistratura. Chi sta al governo deve essere sottoposto a un controllo di legalità come tutti gli altri cittadi x.com I GIOVANI, IL BENESSERE E LA LEGALITÀ DIGITALE Oggi, 11 marzo, l’ASL Napoli 2 Nord è stata protagonista della seconda giornata della Settimana della Legalità organizzato dall'Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” di Giugliano e Qualiano! No - facebook.com facebook