A Pioltello, i bambini hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza diretta nell’ambito dell’educazione civica. Durante questa iniziativa, sono stati coinvolti come amministratori e funzionari per un giorno, visitando diversi uffici comunali sotto la guida del vicesindaco e dell’assessore. L’attività ha visto i giovani partecipanti esplorare il funzionamento degli uffici comunali in modo pratico e immediato.

Educazione civica dal vivo, a Pioltello. Bambini amministratori e funzionari per un giorno, ufficio dopo ufficio accompagnati dal vicesindaco Saimon Gaiotto e dall’assessore Claudio Dotti studiano il Comune in presa diretta. Dall’organizzazione di eventi al personale, "così accorciamo la distanza dalle istituzioni", spiegano i politici. Protagonista della Giornata inserita nel Piano del Diritto allo Studio, la 5B della scuola dell’elementare di via Milano, che ha potato una ventata di allegria in Municipio. L’incontro fra studio e curiosità, alla scoperta della macchina che regola la vita della città. I bambini hanno incontrato i dirigenti, il segretario, dipendenti e responsabili, ciascuno ha raccontato il proprio lavoro con esempi concreti vicini alla loro esperienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’educazione civica sul campo. I bambini “studiano” il Comune

Articoli correlati

Educazione civica a scuola: i risultati dell’indagine su 4mila docenti presentati dall’Osservatorio permanente su Educazione civica, Diritti e SostenibilitàA Didacta presentato il report sull'educazione civica: oltre quattromila docenti chiedono più transdisciplinarità, alfabetizzazione digitale e...

Educazione civica ed educazione finanziaria: il contributo di AIEF nei percorsi scolasticiDa oltre dieci anni AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari – collabora con le scuole italiane nella progettazione e realizzazione di...

Tutti gli aggiornamenti su L'educazione civica sul campo I bambini...

Temi più discussi: L’educazione civica e lo sviluppo sostenibile nella formazione iniziale dei docenti: prospettive e sfide nel contesto italiano; Oltre le parole: l’educazione civica nel cuore di via delle Zoccolette; Una scuola che fa scuola – La Tavola di San Giuseppe; Educazione civica e orientamento ai servizi: nasce il progetto Alessandria, città accogliente.

Educazione civica a scuola: i risultati dell’indagine su 4mila docenti presentati dall’Osservatorio permanente su Educazione civica, Diritti e SostenibilitàA Didacta presentato il report sull'educazione civica: oltre quattromila docenti chiedono più transdisciplinarità, alfabetizzazione digitale e cittadinanza attiva in classe. orizzontescuola.it

Crotone, educazione civica: progetto con il ‘Pertini Santoni’Per promuovere il rispetto delle regole e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli spazi riservati alle persone con disabilità ... ilcrotonese.it

Il Bene Comune: Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi in un viaggio tra natura, ascolto e senso della comunità - facebook.com facebook

Omicidio Petrone, slitta a maggio la decisione sull'archiviazione. Il gip: «Comune e Anpi non possono opporsi» x.com