Le Vans Authentic compiono 60 anni e tornano con la campagna Off The Wall con SZA e Travis Barker

Le Vans Authentic festeggiano il sessantesimo anniversario e tornano in scena con la campagna “Off The Wall” che vede protagonisti SZA e Travis Barker. Queste scarpe, nate come un modello semplice e discreto, hanno attraversato decenni diventando un’icona tra diverse generazioni e stili. La campagna celebra questa longevità e il ruolo che le Vans Authentic hanno avuto nel mondo della moda e della musica.

Ci sono scarpe che diventano simboli senza volerlo. Nascono semplici, quasi anonime, e finiscono per attraversare generazioni, culture e linguaggi creativi. È la storia delle Authentic di Vans, al centro della nuova campagna globale "Off The Wall", un progetto che torna alle origini del marchio per raccontare non solo una sneaker, ma una precisa attitudine culturale. Più che uno slogan, "Off The Wall" è da sempre una dichiarazione di identità. Un modo di stare nella cultura che Vans rivendica fin dagli anni Sessanta e che oggi viene rilanciato attraverso una campagna costruita attorno alle persone che, nel tempo, hanno dato significato a quella frase.