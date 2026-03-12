Le squadre del Serale di Amici 2026 sono pronte per la fase finale dell’edizione, iniziata con la messa in onda su Canale 5 sabato 21 marzo. Dopo la conclusione della scuola, i concorrenti si preparano a sfidarsi nelle prossime settimane, con le puntate che continueranno a essere trasmesse settimanalmente. La trasmissione prosegue con l’obiettivo di determinare il vincitore del talent.

Amici 25 ha terminato la ‘fase di scuola’ ed è pronto a vivere l’atteso epilogo dell’edizione: il Serale, in onda da sabato 21 marzo su Canale 5. Anche quest’anno il talent show di Maria De Filippi, che dovrà vedersela con Canzonissima di Milly Carlucci, sarà caratterizzato dalla sfida a squadre, guidate dai professori. Sono 17, tra ballerini e cantanti, gli allievi ammessi al Serale e suddivisi in 3 squadre a seconda del loro insegnante di riferimento. Come spesso accade, il numero di allievi della categoria canto (10) è maggiore di quello della categoria ballo (7). Quanto alle coppie di professori e dunque alla conseguente formazione delle... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

